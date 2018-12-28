Çanakkale Tırı Fatsa'da

Çanakkale Tırı, Ordu'nun Fatsa ilçesinde Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu önüne gelerek öğrenci ve velilerinin ziyaretine açıldı.

Çanakkale Tırı, Ordu'nun Fatsa ilçesinde Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu önüne gelerek öğrenci ve velilerinin ziyaretine açıldı.



Çanakkale'yi görmemiş olan Fatsalılara gezici tır kapılarını açtı. Çanakkale Tırında, Çanakkale'ye gitmemiş vatandaşlara Çanakkale'de yazılan destanlar ve kahramanlıklar tüm görselliği ile sunuldu.



1915 Çanakkale Şehitlik Müze Tırı Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı arasında yapılan bir protokol ile Türkiye geneli tüm okulları gezerek Çanakkale ruhunu canlandırmayı hedefliyor. Tır içerisinde, 6 bin tarihi eser, Çanakkale Savaşı'nı anlatan dioarama maketleri ve gerçekten Çanakkale Savaşı'nda kullanılmış çeşitli envanterler bulunuyor.



Öğrencilerin çok duygulandığı tırda bol bol hatıra fotoğrafı çektirildi. - ORDU

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