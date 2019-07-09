Son Dakika Haberleri: Çanakkale trafiğine havadan denetim
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çanakkale trafiğine havadan denetim

1 saat önce

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı trafiği helikopterler denetledi.

Çanakkale trafiğine havadan denetim, System.String[]
Çanakkale, Bayramiç, Jandarma, 3. Sayfa
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı trafiği helikopterler denetledi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yedincisi yapılan havadan denetim faaliyetleri Mİ-17 genel maksat helikopteri ile gerçekleştirildi. Bayramiç - Çan Karayolu 1'inci kilometresi, Çan - Çanakkele Devlet Karayolu Çekiçleraltı ve Merkez Kirazlı Yol Arama ve Kontrol noktalarında yapılan havadan trafik uygulamasında sağ şeritte veya uygun durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, zorunlu durum haricinde park eden araçlar denetlendi.

Jandarma Trafik Timleri ve Jandarma Asayiş timleri tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında 15 araç sürücüsüne toplam 8 vbin 366 TL idari para cezası kesildi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki farklı dövme başvurusu Cani adam, hamile köpeği havlıyor diye tüfekle vurarak öldürdü Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandına giren kadın herkesi şaşkına çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:46:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale trafiğine havadan denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]