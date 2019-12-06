Çanakkale troya müzesi, 'avrupa yılın müzesi' yarışması finalinde

Troya Müzesi, 'Avrupa Yılın Müzesi' yarışması finalinde

ÇANAKKALE'deki Troya Ören Yeri girişine yapılan ve açılışı bu yıl 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Troya Müzesi, katıldığı 'Avrupa Yılın Müzesi (EMYA) 2020' yarışmasında finale kaldı. Müjdeli haberi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, twitter hesabından yaptığı paylaşım ile verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, twitter hesabından yaptığı paylaşımda; Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzemiz 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020'de finale kaldı. Çok sayıda müze arasından aday gösterilen Troya'yı ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, müzede emeği olan herkesi kutluyorumö ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da paylaşımında etiketledi.

Troya Müzesi'nin, 'Avrupa Yılın Müzesi' yarışmasına başvurusu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce uygun görülmüştü. 21-23 Kasım 2019 tarihleri arasında Portekiz'de toplanan jüri, Troya Müzesi'nin finale yükselmesine karar verdi. Troya Müzesi'nden bir heyet, 29 Nisan-2 Mayıs 2020 tarihleri arasında İngiltere'nin Cardiff kentinde yapılacak jüri toplantısına davet edildi.

5600 yıllık tarihe ev sahipliği yapan, doğu ve batıyı Çanakkale'de buluşturarak Troya ve Çanakkale'yi dünyaya tanıtan, dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden birisi olan Troya Müzesi, Avrupa Konseyi desteğinde faaliyet gösteren EMF tarafından her sene kamusal kalitesi yüksek olarak değerlendirilen müzelere verilen 'Avrupa Yılın Müzesi (EMYA) 2020ye çok yaklaştı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Avrupa Konseyi himayesinde Avrupa Müze Forumu tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve Avrupa'nın en prestijli müzecilik ödülünün, Çanakkale'ye ve Troya Müzesi'ne çok yakışacağını ifade etti.