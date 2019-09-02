Çanakkale türk gemisi, bozcaada açığında su aldığını rapor etti - gündüz görüntüleri
1 saat önce
ÇANAKKALE Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti - GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:33 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti - GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ
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