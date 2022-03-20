ÇANAKKALE - Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenindeki gösteri uçuşu - Kokpit görüntüleri - Son Dakika
Üye Girişi

ÇANAKKALE - Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenindeki gösteri uçuşu - Kokpit görüntüleri

20.03.2022 14:53

Uçakların kalkış hazırlığı Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde gösteri uçuşunun kokpit kamerasından görüntüleri ÇANAKKALE - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün...

Uçakların kalkış hazırlığı

Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde gösteri uçuşunun kokpit kamerasından görüntüleri ÇANAKKALE - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninin ardından gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

ÇANAKKALE - Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenindeki gösteri uçuşu - Kokpit görüntüleri
ÇANAKKALE - Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenindeki gösteri uçuşu - Kokpit görüntüleri
ÇANAKKALE - Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenindeki gösteri uçuşu - Kokpit görüntüleri

YORUMLAR
500
Sadece ABD'li değil, birçok küresel şirketin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor Sadece ABD'li değil, birçok küresel şirketin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla feribot seferleri azaltıldı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla feribot seferleri azaltıldı

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı, Türk Yıldızları, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenindeki gösteri uçuşu - Kokpit görüntüleri - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi! Çalışmalar devam ediyor
14:41 Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'da son ekonomi bakanı olan Payenda ABD'de Uber şoförü oldu
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
14:32 Haberi İngiliz basını servis etti! Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uyduları ve Türk SİHA'ları birlikte hareket ediyor
14:26 Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi!
14:14 Ebru Şallı sosyal medyada eşini paylaştı, gerçek sonra anlaşıldı! Uğur Akkuş'un cezaevi günleri başladı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeni önlemler! Doğu Avrupa ülkelerinin korunması için Patriot Hava Savunma Sistemleri ilk kez görüntülendi
13:33 Kılıçdaroğlu, sahada çalışan partililere seslendi: Bizi eleştiren vatandaşlara hemen itiraz etmeyin
13:30 Chelsea'ye talip olan iş insanın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Tepki yağdı
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 15:08:51. #1.12#
SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenindeki gösteri uçuşu - Kokpit görüntüleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement