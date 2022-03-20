Uçakların kalkış hazırlığı
Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde gösteri uçuşunun kokpit kamerasından görüntüleri ÇANAKKALE - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninin ardından gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ÇANAKKALE - Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenindeki gösteri uçuşu - Kokpit görüntüleri - Son Dakika