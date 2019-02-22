Son Dakika Haberleri: Çanakkale Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Derin Sondaj İçin Kullanacağı Dev Gemi 'deepsea...

Çanakkale Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Derin Sondaj İçin Kullanacağı Dev Gemi 'deepsea...

1 saat önce

Çanakkale Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın derin sondaj için kullanacağı dev gemi 'Deepsea Metro-1' Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor(Tür: Yurt)

Çanakkale Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın derin sondaj için kullanacağı dev gemi 'Deepsea Metro-1' Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:12 Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Güncel
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