Son Dakika Haberleri: Çanakkale Türküleri Büyükçekmece'de Yankılandı

Çanakkale Türküleri Büyükçekmece'de Yankılandı

1 saat önce

Mimarsinan Hoş Seda Musiki Derneği, unutulmaz Çanakkale türkülerini Büyükçekmeceliler için seslendirdi.

Çanakkale Türküleri Büyükçekmece'de Yankılandı, System.String[]
Mimarsinan Hoş Seda Musiki Derneği, unutulmaz Çanakkale türkülerini Büyükçekmeceliler için seslendirdi.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Çanakkale Türküleri Konseri" duygu dolu türkülerle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü temsilen konsere katılan Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi-Yazar Sacide Bolcan, "Başkanımız konsere katılmayı çok istedi fakat yoğun iş temposu nedeniyle başka bir programa geçmek zorunda kaldı. Siz değerli sanatseverlerimize sevgi ve saygılarını iletti. Çanakkale'nin ölümsüz ruhuna bu akşam türkülerle tanıklık ettik. Duygu dolu bir konserdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının, bu vatan uğruna mücadele etmiş tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Konserde emeği geçen herkese ve siz değerli Büyükçekmecelilere teşekkür ediyorum" dedi.

Bolcan, konser bitiminde koro şefi Neslinay Çınar'a teşekkürlerini ileterek çiçek takdim etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:57 Kaynak: İHA

Mimarsinan, Büyükçekmece, Çanakkale, Güncel
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