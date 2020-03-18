Çanakkale türküsüne klip çektiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale türküsüne klip çektiler - Son Dakika

Çanakkale türküsüne klip çektiler

6 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Fethiye Belediyesi Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümüne özel Çanakkale türküsüne klip çekti.

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MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Fethiye Belediyesi Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümüne özel Çanakkale türküsüne klip çekti. Fethiye ve Çanakkale'de çekilen klip, sosyal medyada paylaşıldı.

Fethiye Belediyesi Fen Lisesi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde farklı bir çalışmaya imza attı. Türkiye'nin en zor günlerini birlik ve beraberlik içerisinde atlattığını göstermek amacıyla bir koro oluşturan öğrenci ve öğretmenler, seslendirdikleri Çanakkale türküsü için klip çekti. 21 öğrenci ve 17 öğretmenin yer aldığı koro, türküyü Conkbayırı, Kilitbahir, Aynalı Çarşı gibi Çanakkale'nin tarihi mekanları'nda ve Ölüdeniz, Likya Yolu, Çalış gibi Fethiye'nin turizm bölgelerinde seslendirirken, çekilen klip sosyal medyada paylaşıldı.Proje sorumlusu Fethiye Belediyesi Fen Lisesi Müdürü Ramazan Sertkaya, klip için Şubat ayı içerisinde 21 kişilik grup ile Çanakkale'ye gittiklerini belirtip, "Öğretmen ve öğrencilerimiz gerçekten büyük emek verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. Çanakkale ruhunu bu kliple bir kez daha yaşatmak istedik. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

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Fethiye Belediyesi, Çanakkale, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:15 Kaynak: DHA

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