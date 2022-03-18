ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜ BAĞLAMA ÇALARAK SÖYLEDİLER - Son Dakika
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ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜ BAĞLAMA ÇALARAK SÖYLEDİLER

18.03.2022 11:13

BURSA'nın İznik ilçesinde müzik öğretmeni Uğur Turanlı, Çanakkale Türküsünü öğrencileri ile birlikte bağlama çalarak söyledi.

BURSA'nın İznik ilçesinde müzik öğretmeni Uğur Turanlı, Çanakkale Türküsünü öğrencileri ile birlikte bağlama çalarak söyledi.

Müzik öğretmeni Uğur Turanlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle öğrencileri ile bir etkinlik gerçekleştirdi. Turanlı, yaşları 10 ila 14 arasında değişen 9 öğrencisi ile birlikte bağlama çalarak Çanakkale Türküsünü seslendirdi.

Turanlı, '107 yıl önce atalarımız bu topraklarda bayrak, vatan ve millet için gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiler. Kanlarıyla destan yazdılar. O destan, bu türküye konu oldu. Ben de Çanakkale Türküsünü bu özel günde öğrencilerimle birlikte bağlama ile çalarak seslendirmek istedim. Milletimizin istiklali için canını feda eden Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz' dedi.

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜ BAĞLAMA ÇALARAK SÖYLEDİLER
ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜ BAĞLAMA ÇALARAK SÖYLEDİLER
ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜ BAĞLAMA ÇALARAK SÖYLEDİLER

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Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler! Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Çanakkale, 18 mart, İznik, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜ BAĞLAMA ÇALARAK SÖYLEDİLER - Son Dakika


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