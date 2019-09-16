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Çanakkale Ülkü Ocaklarında bayrak değişimi

1 saat önce

Çanakkale Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, bu yıl eğitim-öğretim dönemine başlanırken yeni görevlendirmelerde bulundu.

Çanakkale Ülkü Ocaklarında bayrak değişimi, System.String[]

Çanakkale Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, bu yıl eğitim-öğretim dönemine başlanırken yeni görevlendirmelerde bulundu.


Her sene eğitim ve kültür adına yaptığı faaliyetlerle Çanakkale'de gençlerin buluşma noktası olan Çanakkale Ülkü Ocaklarında Ortaöğretim Birim Başkanlığı görevini yürütmekte olan Hasan Bingöl, görevini Oğuzhan Kağan Gökmen'e, Üniversite Birim Başkanlığı görevini yürütmekte olan Refik Özşahin görevini Haktan Elkılıç'a ve Teşkilatlandırma Birimi Başkanlığı görevini yürütmekte olan Muammer Gök görevini Refik Özşahin'e devretti.


Teşkilatlandırma Birimi Başkanlığını devreden Muammer Gök, halihazırda yürütmekte olduğu Ocak Başkan Vekilliği görevine ise devam edecek. İl Başkanı Hakan İmamoğlu, atamaları gerçekleştirdikten sonra herkese yeni görevlerinde başarılar dileyerek, diğer yöneticileri ile birlikte 2019-2020 eğitim-öğretim yılı hakkında istişarelerde bulundu ve şunları kaydetti:


"2019 eğitim ve öğretim yılında gençliğimizi sosyal, kültürel, tarih ve spor alanlarında başarılı bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz gibi yine aynı şekilde daha ileriye dönük çeşitli seminerler, münazaralar ve bilgi yarışmalarımızı düzenleyerek daha emin adımlarla, kararlı bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz." - ÇANAKKALE

Muammer Gök, Çanakkale, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:04 Kaynak: İHA
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