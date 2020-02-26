Çanakkale uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Çanakkale'de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik son operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Çanakkale'de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik son operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, özel olarak tasarlanmış ısıtma, havalandırma ve aydınlatma düzenekleri ile kapalı alanlarda uyuşturucu madde imal edildiği yönünde alınan ihbarlar doğrultusunda operasyon başlatıldı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde uyuşturucu madde imal edildiği tespit edilerek şüpheli şahısların takibine başlandı. Yapılan takip sonucu önceki gün gerçekleştirilen operasyonda, hakkında toplam 63 suç kaydı bulunan ve bu suçlardan 6 adet arama kaydı mevcut olan 1 şüpheli yakalandı. Sahte kimlik belgesiyle, haklarında toplam 5 adet suç bulunan ve arama kayıtları mevcut olan 2 kişi daha yakalandı. Yakalanan 3 kişi de gözaltına alındı.


Şüphelilerin evlerinde uyuşturucu madde arama köpeği Roket ve bomba arama köpeği Afra eşliğinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 27 adet fişek, 796 kök skunk bitkisi ve 13 kilogram skunk, uyuşturucu madde imal etmek için hazırlanan 3 adet uyuşturucu madde imalathanesi, 100 adet elektrikli aydınlatma sistemi, 5 adet elektrikli havalandırma sistemi, 3 adet elektrikli ısıtma sistemi, 150 adet elektrikli priz sistemi, 400 adet bitki yetiştirme saksısı, 10 top alüminyum folyo, 1 adet elektronik para sayma makinesi, 2 adet elektronik hassas terazi ve 6 bin 200 dolar nakit para ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yoğun alkol kokusu olan polisin dikkati sahte içki yapan imalathaneyi ortaya çıkardı
Polisten kaçabilmek için elindeki şantaj paralarını sokağa saçtı Atakan Kayalar hakkında çirkin ifadeler kullanan Erkan Naldemirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kaybolduktan 5 gün sonra İzmir'de bulunan 3 liselinin neden evden kaçtıkları belli oldu

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 20:46:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]