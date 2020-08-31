Çanakkale uyuşturucu ve kalpazan operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, polisin operasyon düzenlediği otomobilde bulunan 2 şüpheli, uyuşturucu ticareti yapmak ve kalpazanlık suçlarından gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, F.T. ve S.D. isimli şüphelilerin bulunduğu otomobilitakibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda, Ezine ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 25 adet 200 TL'lik sahte banknot, 1 tabanca, 4 fişek bulunan şarjör, 1 yedek şarjör, 1 kaçak viski, 189,55 gram sentetik kannabionid sıvı ham maddesi, 17,51 gram metamfetamin, 9 ecstasy, 2,34 gram sentetik kannobionid maddesi ve 1,52 gram tütün ile karışık esrar ele geçirildi.
2 şüpheli, uyuşturucu ticareti yapmak ve kalpazanlık suçlarından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 16:02 - Kaynak: DHA
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