Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girmiştir. Cuma gününe kadar gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte olup yıldırım düşme riski artacağından; yağış anında ağaç, telefon ve elektrik direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı, denize girilmemeli, zorunlu olmadıkça açık arazide bulunulmamalıdır" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale Valiliği, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale Valiliğinden sağanak yağış ve yıldırım uyarısı - Son Dakika

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