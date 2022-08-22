Çanakkale Valiliğinden sağanak yağış ve yıldırım uyarısı - Son Dakika
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Çanakkale Valiliğinden sağanak yağış ve yıldırım uyarısı

22.08.2022 19:25
Çanakkale Valiliğinden sağanak yağış ve yıldırım uyarısı

Çanakkale Valiliği, kentte cuma gününe kadar etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışta yıldırım düşmesine karşı vatandaşları uyardı.

Çanakkale Valiliği, kentte cuma gününe kadar etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışta yıldırım düşmesine karşı vatandaşları uyardı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girmiştir. Cuma gününe kadar gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte olup yıldırım düşme riski artacağından; yağış anında ağaç, telefon ve elektrik direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı, denize girilmemeli, zorunlu olmadıkça açık arazide bulunulmamalıdır" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale Valiliği, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale Valiliğinden sağanak yağış ve yıldırım uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Valiliğinden sağanak yağış ve yıldırım uyarısı - Son Dakika
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