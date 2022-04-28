Çanakkale Valiliği'nde deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Çanakkale Valiliği'nde deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı

28.04.2022 15:21
Çanakkale Valiliği'nde deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı

Çanakkale Valiliğinde, "2022 Afet Tatbikat Yılı" planlamaları kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde valilik birimlerinde görevli tüm personelin katılımıyla deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Çanakkale Valiliğinde, "2022 Afet Tatbikat Yılı" planlamaları kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde valilik birimlerinde görevli tüm personelin katılımıyla deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Deprem anı alarmlarının çalması ile başlayan tatbikatta, deprem sırasında hayati öneme sahip olan 'çök-kapan-tutun' pozisyonu alan görevli personel, tehlike geçti alarmının ardından güvenli tahliye protokollerine uygun olarak binadan tahliye edildi.

Binadaki görevli personel valilik bahçesi acil toplanma alanında toplanması ile birlikte tatbikat sona erdi.

Tatbikatı izleyen Vali İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığınca 2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" olarak belirlendiğini söyledi.

Bu kapsamda doğal afetlere hazırlık ve farkındalık düzeyinin arttırılması amacıyla valilik binasında bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirten Aktaş, "Depremi engelleyemeyiz ancak alacağımız tedbirlerle can ve mal kayıplarını azaltabiliriz. Allah, gerçeğini yaşatmasın, tüm afetlerden korusun." diye konuştu.

Vali İlhami Aktaş, Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı sonunda tatbikata katılan personele göstermiş oldukları dikkat ve hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale Valiliği'nde deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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