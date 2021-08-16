Çanakkale Valiliği'nden Köylere Yangın Söndürme Tankeri - Son Dakika
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Çanakkale Valiliği'nden Köylere Yangın Söndürme Tankeri

16.08.2021 21:28
Çanakkale Valiliği'nden Köylere Yangın Söndürme Tankeri

Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi tarafından; Bayramiç, Biga, Ezine, Gelibolu ve Yenice ilçelerine bağlı köylere olası yangınlara müdahale etmek üzere 5 adet yangın söndürme tankeri alınarak Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi tarafından; Bayramiç, Biga, Ezine, Gelibolu ve Yenice ilçelerine bağlı köylere olası yangınlara müdahale etmek üzere 5 adet yangın söndürme tankeri alınarak Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.

YORUMLAR
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Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Tütsü yapan arıcı ormanı yaktı (2)- Yeniden Tütsü yapan arıcı ormanı yaktı (2)- Yeniden Ormanlardan 31 yıldır gözünü ayırmıyor Ormanlardan 31 yıldır gözünü ayırmıyor
Kaynak: Habermetre

Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Valiliği, Bayramiç, Yangın, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Çanakkale Valiliği'nden Köylere Yangın Söndürme Tankeri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Valiliği'nden Köylere Yangın Söndürme Tankeri - Son Dakika
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