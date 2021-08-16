Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi tarafından; Bayramiç , Biga , Ezine , Gelibolu ve Yenice ilçelerine bağlı köylere olası yangınlara müdahale etmek üzere 5 adet yangın söndürme tankeri alınarak Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika › Toplum › Çanakkale Valiliği'nden Köylere Yangın Söndürme Tankeri - Son Dakika

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