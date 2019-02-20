Çanakkale Valiliğinden Deprem Açıklaması

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üssü Ayvacık olan ve çevre illerde de hissedilen depremde can kaybının olmadığı Ahmetçe ve Kayalar köylerinde kullanılmayan birkaç binanın yıkıldığı belirtildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üssü Ayvacık olan ve çevre illerde de hissedilen depremde can kaybının olmadığı Ahmetçe ve Kayalar köylerinde kullanılmayan birkaç binanın yıkıldığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21.23'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi (Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta) olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) acilen toplanmış olup, depremle ilgili gerekli çalışmalara başlanmıştır. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Muhtarlarca bölgede yapılan taramalar neticesinde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmıştır" denildi.



10'A YAKIN VATANDAŞIMIZ DEPREM KORKUSU NEDENİYLE HASTANEYE BAŞVURDU



Açıklamada, "Taramalar neticesinde ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bilgisi alınmıştır. Ayrıca, Ayvacık'ta 10'a yakın vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmış olup, merkez ve diğer ilçelerimizde deprem nedeniyle hastanelere herhangi bir başvuru olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesine yer verildi.



ÇANAKKALE'DEKİ DEPREMİN ARTÇILARI SÜRÜYOR Çanakkale'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından biri 3.6 büyüklüğünde olmak üzere 20'den fazla artçı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Çanakkale'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından 20'den fazla artçı deprem yaşandı. Meydana gelen artçı depremlerden en büyüğü ise saat 22.42'de yaşanan 3.6 büyüklüğündeki deprem oldu. Yerin 7.10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre bölgelerde de hissedildi.



(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çanakkale Belediye Başkanı, Deprem Sonrası Sokağa Çıkan Vatandaşlara Çağrıda Bulundu

AFAD'dan Depremle İlgili Rahatlatan Açıklama: Olumsuz Bir Duruma Rastlamadık

Adnan Oktar'a 30 Yıl Hizmet Eden Eski Kedicikten Namaz İtirafı!

CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cemevi ve HDP İddialarına Yanıt Verdi: İşçileri Korkutmak İçin Yapıyorlar