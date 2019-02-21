Son Dakika Haberleri: Çanakkale Valiliğinden Deprem Açıklaması

Çanakkale Valiliğinden Deprem Açıklaması

1 saat önce

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, ön hasar tespit çalışmaları sonucunda, 2 cami, 2 cami minaresi olmak üzere boş ve hasarlı toplam 192 konut ve yapının tespit edildiği bildirildi.

Çanakkale Valiliğinden Deprem Açıklaması, System.String[]
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, ön hasar tespit çalışmaları sonucunda, 2 cami, 2 cami minaresi olmak üzere boş ve hasarlı toplam 192 konut ve yapının tespit edildiği bildirildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21.23'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi (Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta) olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Depremin ardından bölgede en büyüğü 3.6 olan 62 adet artçı deprem meydana gelmiş olup, deprem aktivitesi takip edilmektedir. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılay'ı, UMKE ve Muhtarlıklarca bölgede yapılan çalışmalara göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmış olup, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Ekipleri, İl Özel İdaresi Ekipleri ve diğer kurum ve kuruluşların ekipleri olay mahallinde çalışmaya başlamışlardır" denildi.

Açıklamada, " Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce oluşturulan 8 ekip ön hasar tespit çalışmalarına olay mahallinde başlamış olup, ön hasar tespit çalışmaları sonucunda 2 cami, 2 cami minaresi olmak üzere boş ve hasarlı toplam 192 konut ve yapı tespit edilmiştir. Ekipler halen bölgede çalışmalarına devam etmekte olup, yapılan çalışmalar ve ilgili diğer hususlar İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından koordine ve takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:00 Kaynak: İHA

AFAD, Çanakkale, 3. Sayfa
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