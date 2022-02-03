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Çanakkale Valiliğinden taşkın uyarısı - Son Dakika

Çanakkale Valiliğinden taşkın uyarısı

03.02.2022 11:32
Çanakkale Valiliğinden taşkın uyarısı

Çanakkale Valiliği, il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkın uyarısında bulundu.

Çanakkale Valiliği, il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkın uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Çan ve Biga ilçelerinden geçen Kocabaş Çayı'nda aşırı yağışlardan dolayı su yükselmesi meydana geldiği hatırlatıldı.

İldeki diğer dere yataklarında da su yükselmesinin beklendiği duyurulan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

Biga ilçe merkezinde, Kocabaş Çayı'nda sabaha karşı yaşanan taşkın sonucu bazı araçlar su altında kalmıştı.

Çanakkale Valiliğinden taşkın uyarısı
Çanakkale Valiliğinden taşkın uyarısı
Çanakkale Valiliğinden taşkın uyarısı
Çanakkale Valiliğinden taşkın uyarısı

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Çanakkale Valiliği, Kocabaş, Biga, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale Valiliğinden taşkın uyarısı - Son Dakika


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