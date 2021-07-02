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Çanakkale Valisi Aktaş, 3. doz aşısını aşı çadırında yaptırdı - Son Dakika

Çanakkale Valisi Aktaş, 3. doz aşısını aşı çadırında yaptırdı

02.07.2021 19:39

Çanakkale Valisi Aktaş, 3. doz aşısını aşı çadırında yaptırdı -Çanakkale'de, Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı çadırı kuruldu Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İskele Meydanı'na kurulan aşı çadırını ziyaret ederek, sağlık çalışanlarından bilgi aldı.

Çanakkale Valisi Aktaş, 3. doz aşısını aşı çadırında yaptırdı

-Çanakkale'de, Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı çadırı kuruldu

ÇANAKKALE - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İskele Meydanı'na kurulan aşı çadırını ziyaret ederek, sağlık çalışanlarından bilgi aldı. Vali Aktaş, 3.doz aşısını da burada yaptırdı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılanma sürecini hızlandırmak için bugün Çanakkale İskele Meydanı'na aşı çadırı kuruldu. Vali Aktaş'ta aşı çadırını ziyaret ederek, sağlık çalışanlarından yapılan işlemler hakkında bilgi aldı.

Vali Aktaş'a ziyaretinde; AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, İl Sağlık Müdürü İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk ve AK Parti İl Başkanı Naim Makas eşlik etti.

İlk aşıyı yaptıran İl Sağlık Müdürü Baştürk, "Vatandaşlarımızın aşı çadırı için randevu almasına gerek yok. Yeterli aşımız mevcut. Vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşabilmek için bugün bu çadırı kurduk. Ben de burada aşımı olmak istedim. Vatandaşlarımızın olduğu her yerde aşılama yapmaya devam edeceğiz. Aşılamalar öğlen 14.00 ile gece 00.00'a kadar devam edecek" dedi.

Daha sonra aşı olan Vali İlhami Aktaş, "Bugün, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü olarak İskele Meydanı'nda aşı ile vatandaşlarımızın bir adım daha buluşturacak bir adım attık. Sağlık çalışanlarımız bu çadırda aşı uygulaması yapmak için burada konuşlanmış durumdalar. Bu sıcakta büyük bir fedakarlık yapıyorlar. Vatandaşlarımız da çadıra özel uygulama olan, herhangi bir randevu almadan ve bizim gibi aşı sırası gelenlerin, aşılarını yaptırabileceklerini beyan etmek istiyorum. Bu benim 3'üncü aşım. Vatandaşlarımızın hangi aşısı tanımlıysa Hayat Eve Sığar yapılanması içerisinde aşılarını yaptırabilirler. Tüm vatandaşlarımızı ister çadırda ister sağlık kuruluşlarında bir an önce aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az 1 doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla. 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57'i kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70. Aşı ihmale gelmez, aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım" paylaşımında bulunmuştu.

Çanakkale Valisi Aktaş, 3. doz aşısını aşı çadırında yaptırdı
Çanakkale Valisi Aktaş, 3. doz aşısını aşı çadırında yaptırdı
Çanakkale Valisi Aktaş, 3. doz aşısını aşı çadırında yaptırdı
Çanakkale Valisi Aktaş, 3. doz aşısını aşı çadırında yaptırdı

Çanakkale Valisi, COVIRAN Bereket, İlhami Aktaş, Çanakkale, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Çanakkale Valisi Aktaş, 3. doz aşısını aşı çadırında yaptırdı - Son Dakika


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