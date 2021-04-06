Çanakkale Valisi Aktaş AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aktaş, mesajında, AA'nın kurtuluş mücadelesi veren aziz milletin sesini bütün dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu belirtti.

AA'nın, Kurtuluş Savaşı süresince, milli birliği tehlikeye düşürecek kışkırtmalar ve yalanlara karşı milleti uyanık tutmak, ulusal mücadeleyi bağımsızlığa ulaştıracak karar ve hareketleri zamanında halka bildirmekle işe başladığını anımsatan Vali Aktaş şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, halka doğru haber verme yolunda çalışmalar yaparak TBMM'nin aldığı kararları halka iletip halk ve hükümet bütünleşmesinin sağlanmasına katkı verdi. Ajans, üstlendiği tarihi ve önemli görevlerle aradan geçen 101 yıllık süre içerisinde basın meslek ilkeleri doğrultusunda, ilkeli, dürüst ve tarafsız habercilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizde ve dünyada yaygın, etkili ve başarılı habercilik anlayışıyla hizmet veren Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutlar, özverili çalışan her kademedeki çalışanın başarılarının devamını dilerim."