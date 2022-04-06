Niğde Belediye Başkanı Özdemir, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 09:26
Niğde Belediye Başkanı Özdemir, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Özdemir, mesajında, Milli Mücadele'nin vatandaşlara ve tüm dünyaya anlatılıp doğru bilgi verme ihtiyacına hizmet etmek amacıyla 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği doğrultusunda kurulan Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü tebrik ettiğini belirtti.

AA'nın geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"AA, Türkiye'nin ve Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini kazanmış müstesna kuruluşlarımızdandır. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

YORUMLAR
500
KIRKLARELİ - Trakya'da belediye başkanları AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı KIRKLARELİ - Trakya'da belediye başkanları AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı AK Partili Ayşe Keşir, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı AK Partili Ayşe Keşir, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde Belediye Başkanı Özdemir, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
10:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra'nın müvekkiline söylediği yalan başına nasıl iş açacak?
09:59 Derya Alabora, ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı
09:59 Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu
09:51 Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti içinde de sürüyor: Destekleyen de var, karşı çıkan da! İşte konuşulan seçenekler
09:41 3 çocuk annesi eski eşini katledip, intihara kalkıştı! Durumu kritik
09:38 Maçın özet fotoğrafı! Guardiola kutlamayı su ile yaptı
09:27 En uzun karantinada kalan hasta olarak tarihe geçmişti! 86. koronavirüs testinden sevindiren haber geldi
09:26 Nisa bebek için kritik 48 saat! Hastane açıklama yaptı: Beyin ölümü 48 saatte anlaşılacak
09:17 Üç Kız Kardeş dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! İşte son bölümde Somer'i şoke eden hamle!
09:14 Cübbeli Ahmet Hoca gençlerin ateist-deist olmasını yorumladı: Aileleri komünisttir sanıyorduk, yüzde 70'i namazlıymış!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 10:25:34. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde Belediye Başkanı Özdemir, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement