Niğde Belediye Başkanı Özdemir, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Özdemir, mesajında, Milli Mücadele'nin vatandaşlara ve tüm dünyaya anlatılıp doğru bilgi verme ihtiyacına hizmet etmek amacıyla 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği doğrultusunda kurulan Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü tebrik ettiğini belirtti.

AA'nın geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"AA, Türkiye'nin ve Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini kazanmış müstesna kuruluşlarımızdandır. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."