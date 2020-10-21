Çanakkale Valisi Aktaş Bayramiç ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Bayramiç ilçesini ziyaret etti.

İlçe ziyaretleri kapsamında Bayramiç'e giden Aktaş, burada Kaymakam Sercan Gökdemir tarafından karşılandı.

İlk olarak pazar alanını gezen İlhami Aktaş'a Kaymakam Gökdemir ve Belediye Başkanı Mert Uygun'un eşlik etti.

Pazar esnafıyla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Aktaş, pazar alanında maske kullanımını da denetledi.

Vali İlhami Aktaş ve beraberindekiler, ardından Mehmet Akif Ersoy Evi'ni gezdi. Görevlilerden ev hakkında bilgi alan Aktaş, şairin hayatını dinledi ve eserlerini inceledi.

Vali Aktaş, buradan Bayramiç Belediyesi'ne geçip Başkan Uygun'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından adliyeye geçen Aktaş, Cumhuriyet Savcısı Ali Ermiş ile görüşüp adliye personeliyle sohbet etti.