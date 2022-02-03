Çanakkale Valisi Aktaş, Biga'da taşkın bölgesinde inceleme yaptı - Son Dakika

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Biga ilçesinde aşırı yağış nedeniyle taşan Kocabaş Çayı bölgesinde incelemelerde bulundu.

Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu ve Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile olay yerini gezdi.

DSİ 252. Şube Müdürü Murat Lütfü Güldoğan'ın da hazır bulunduğu incelemede, yetkililerden bilgi alan Vali Aktaş, su yükselmesinden etkilenen İstiklal Mahallesi'nde bulunan Atatürk Köprüsü ve Çavuşköy Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet etti.

Aktaş, yaptığı açıklamada, başta belediye olmak üzere emniyet, jandarma, AFAD, Sahil Güvenlik, DSİ ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarla taşkın yaşanan bölgelerde gerekli çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Dere kenarlarında can ve mal güvenliği açısından dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Aktaş, olaydan etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.