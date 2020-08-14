Çanakkale Valisi Aktaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'i kabul etti - Son Dakika

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'i makamında kabul etti.

CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık ve 24. Dönem Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan'ın da bulunduğu ziyarette Vali Aktaş, Muharrem Erkek ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Vali İlhami Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'te, Aktaş'a Çanakkale'deki görevlerinde başarı dileğinde bulundu.