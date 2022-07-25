Çanakkale Valisi Aktaş denizde kaybolan vatandaşın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Çanakkale Valisi Aktaş denizde kaybolan vatandaşın ailesini ziyaret etti

25.07.2022 13:13
Çanakkale Valisi Aktaş denizde kaybolan vatandaşın ailesini ziyaret etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık ilçesinde denizde kaybolan vatandaşın ailesini ziyaret etti.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık ilçesinde denizde kaybolan vatandaşın ailesini ziyaret etti.

Ahmetçe altı mevkisinde 21 Temmuz'da balık tutmak için lastik botla denize açılan ve bir süre sonra gözden kaybolan 46 yaşındaki Osman Boran için Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.

Beşinci günde çalışmalar denizden ve havadan yürütülüyor. Su altı tarama cihazıyla da dipten arama yapılırken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Osman Boran'ın ailesini ziyaret etti.

Boran'ın yakınları ile bir süre görüşen Aktaş, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirten Vali Aktaş, "Kaybolan vatandaşımızı bir an önce sağ salim bulmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Arama çalışmaları aralıksız devam ediyor." dedi.

Aktaş, daha sonra arama kurtarma ekiplerinden de son durum hakkında bilgi aldı.

Vali Aktaş'a, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Eren Arslantaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Koç ile Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yakın eşlik etti.

Osman Boran, beş gün önce balık tutmak için Ahmetçe altı mevkisinden denize açılmış bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Boran'ın denize açıldığı bot sahilde vatandaşlar tarafından bulunmuştu.

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Kaynak: AA

İlhami Aktaş, Hisarcık, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Valisi Aktaş denizde kaybolan vatandaşın ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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