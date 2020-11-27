Çanakkale Valisi Aktaş, Covid-19 denetimlerine katıldı - Son Dakika

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği 'Korona virüs Denetimleri' kapsamında hijyen, sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Korona virüs salgını sürecinde Çanakkale'de yoğun önlemler alındığını ifade eden Vali İlhami Aktaş, "Alınan tedbirlere uyarak evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün Çanakkaleli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki korona virüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir" dedi.

Pazar esnafıyla da bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami Aktaş, pazar esnafına bereketli ve bol kazançlar temennisinde bulundu. Denetimlerde; İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul üyeleri de bulundu. - ÇANAKKALE