Çanakkale Valisi Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılını kutladı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, sahil ve kara sularının korunması ve güvenliğinin sağlanmasından, deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık eyleminin önlenmesine kadar "Mavi Vatan" denizlerde görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de sahil ve deniz yetki alanlarının emniyetinin sağlanması ve ulusal çıkarların korunmasında en büyük güvence olan Sahil Güvenlik Komutanlığının üstlendiği tüm vazife ve sorumlulukları her daim başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Vali Aktaş, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimiz ve devletimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarına aileleriyle sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Mavi Vatan'ımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin koruyucuları Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 40. yaşı kutlu, pruvaları neta olsun." ifadelerini kullandı.