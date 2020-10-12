Çanakkale Valisi Aktaş'tan polis merkezlerine ziyaret - Son Dakika

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kepez ve Anafartalar polis merkezlerine ziyarette bulundu.

İlk olarak Kepez Polis Merkezi Amirliğine gelen Aktaş, Grup Amiri İbrahim Yılancı tarafından karşılandı. Vali Aktaş, Yılancı'dan yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Merkezin hizmet birimlerini inceleyen Aktaş, personele çalışmalarında başarılar diledi.

Anafartalar Polis Merkezi Amirliğine geçen Aktaş, Emniyet Amiri Faruk Karabulut ile görüştü. Güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduğunu ifade eden Vali İlhami Aktaş, görevli polislere çalışmalarında başarılar temenni etti.