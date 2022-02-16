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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "1915 Çanakkale Köprüsü"nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "1915 Çanakkale Köprüsü"nde incelemelerde bulundu

16.02.2022 12:17
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "1915 Çanakkale Köprüsü"nde incelemelerde bulundu

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yapımı süren "1915 Çanakkale Köprüsü"nde incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yapımı süren "1915 Çanakkale Köprüsü"nde incelemelerde bulundu.

Vali Aktaş, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan, 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesini ziyaret edip köprü yetkilileri ile bir araya geldi.

Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bursa Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir, Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ömer Güzel ve 1915 Çanakkale Köprüsü Baş Mühendisi Kemal Çetin'in de hazır bulunduğu ziyarette, İlhami Aktaş, açılışına sayılı günler kalan köprüde gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş, 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete alındığında, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonun sağlanacağını belirtti.

Ekonomik pazarlara olan mesafenin bu sayede kısaltacağını hatırlatan Vali İlhami Aktaş, köprünün Çanakkale'nin tarım ve ticaretine büyük bir katkı sağlayarak tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip kentin ekonomisine büyük bir canlılık getireceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, '1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "1915 Çanakkale Köprüsü"nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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