Çanakkale Valisi Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Çanakkale Valisi Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

30.08.2022 11:02
Çanakkale Valisi Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos büyük zaferinin 100. yıl dönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarının kurtarıldığını, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuştuğunu ifade eden Vali Aktaş, şunları kaydetti:

"Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bizler de 30 Ağustos'u bizlere kazandıran şanlı ecdadımızın mirasçısı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, milletimize daha güzel imkanlar sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milletçe elde ettiğimiz başarılar ve ülkemizin geldiği seviye, yolumuzun açık olduğunun en önemli göstergesidir. Büyük hamleler gerçekleştiren Türkiye geleceğe umutla bakmakta ve güvenle yoluna devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı ve milletinin istiklali ve istikbali için canını ortaya koyarak bize bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, İlhami Aktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Valisi Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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