Çanakkale'de 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması - Son Dakika
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Çanakkale'de 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması

29.04.2022 20:48

Çanakkale'de 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı öncesi 81 ile gönderdiği talimatlar doğrultusunda polis ve jandarma ekipleriyle birlikte trafik denetimine katıldı.

Çanakkale'de 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması

ÇANAKKALE - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı öncesi 81 ile gönderdiği talimatlar doğrultusunda polis ve jandarma ekipleriyle birlikte trafik denetimine katıldı.

Vali İlhami Aktaş, beraberindeki polis ve jandarma trafik ekipleriyle birlikte Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde 'Bayramınız kemerli olsun' yazılı broşür, şapka ve kırmızı düdük dağıttı. Yolculuk yapanların emniyet kemerlerine de özellikle dikkat eden Vali Aktaş, vatandaşların bayramını kutladı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, "Bugün mesainin bitmesiyle beraber tüm ülkemiz genelinde bayramdan dolayı bir trafik artışı öngürelmekte. Vatandaşlarımız sevdikleriyle beraber bayramı geçirecekleri yerlere doğru hareket etmeye başladılar. İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde tüm Türkiye'de saat 18.00 itibariyle 'Bayramınız kemer olsun' mottosuyla bir trafik kampanyası yürütüyoruz. Bizde İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz jandarma ve emniyet trafik ekiplerimiz ile birlikte vatandaşlarımızı Ezine ilçemiz girişinde durdurarak hem bayramlarını kutluyoruz, hem de başta kemer olmak üzere trafik kurallarını uymaları konusunda kendileriyle küçük bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Güvenli ve kemerli trafiklerde bayramda herkese kazasız belasız seyahatler ümit ediyorum" dedi.

Denetlemeye; İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ile trafik ekipleri katıldı.

Çanakkale'de 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması
Çanakkale'de 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması
Çanakkale'de 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması
Çanakkale'de 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması
Çanakkale'de 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması
Çanakkale'de 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması
Çanakkale'de 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması
Çanakkale'de 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması - Son Dakika


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