Çanakkale Valisi İlhami Aktaş göreve başladı - Son Dakika

Çanakkale Valiliğine atanan İlhami Aktaş, göreve başladı.



Valililer Kararnamesi ile Nevşehir Valiliğinden Çanakkale Valiliği vazifesine tayin edilen İlhami Aktaş, görevine başladı.



Aktaş, görev başlaması dolayısıyla valilik binasında gazetecilerle bir araya geldi.

Nevşehir'de 4 yıl görev yaptığını ifade eden Vali Aktaş, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çanakkale Valiliği görevine başlamış bulunuyorum. Görev süremiz boyunca vatandaş odaklı hizmet anlayışını yürütmek istiyoruz. En çok şehit verdiğimiz şehitler diyarı ilimizde, onlara layık bir yönetim anlayışı sergileyerek gelecekte Çanakkale'mizin gerek tarımının ve gerekse turizmin gelişmesi, doğasının korunması noktasında devletimizin verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları ile birlikte yürütmeye çalışacağız." dedi.

Vali İlhami Aktaş, ardından kentte görev yapan gazeteciler ile tanışıp bir süre sohbet etti.