Çanakkale Valisi İlhami Aktaş halk pazarında denetim yaptı - Son Dakika

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı'nın "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi gereği temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra ortak kullanım alanlarından olan salı pazarında alınması gereken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini yerinde denetledi.

Aktaş, pazarda koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen kurallar ve uygulanan tedbirlere uyulup uyulmadığı ile ilgili bilgi aldı.

Vatandaşlar ve pazar esnafıyla da bir süre görüşerek sohbet eden İlhami Aktaş, maske, mesafe ve temizlik konularında hatırlatmada bulunarak pazar esnafına bereketli ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Toplu ve kalabalık ortamlarda virüsün bulaş hızının daha yüksek olduğu için maskenin doğru kullanılmasına dikkati çeken Vali İlhami Aktaş, koronavirüsle mücadelede vatandaşlarımızın temizlik, maske ve mesafe kuralı başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere hassasiyetle uymaları ve kalabalık ortamlarda olabildiğince az vakit geçirmeleri gerektiğini kaydetti.