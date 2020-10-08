Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, il merkezinde bulunan Şehir İskelesi ile GESTAŞ İskelesinde incelemelerde bulundu.
İlk olarak Şehir İskelesinde incelemelerde bulunan Aktaş, Liman Başkanı İsmail Gümüş'ten iskele hakkında bilgi aldı.
Ardından GESTAŞ iskeleye geçen Vali İlhami Aktaş, GestCard başvuru noktasını, GESTAŞ çağrı merkezini ve iskele operasyon birimini inceleyerek Genel Müdürü Mahir Sevinç'ten hizmet birimleri ile iskelesinin genel çalışma alanı ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Yapılan bilgilendirmenin ardından iskelenin hizmet birimlerini gezen İlhami Aktaş, personele çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çanakkale Valisi İlhami Aktaş iskelelerde inceleme yaptı - Son Dakika