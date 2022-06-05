Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, LGS'ye giren öğrencilere başarı diledi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Vali Aktaş, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu ve Işıklar Köyü Muharrem Yılmaz Ortaokulunu ziyaret etti.

Burada alınan tedbirleri yerinde inceleyen İlhami Aktaş, LGS'ye giren öğrencilerin okullarda herhangi bir problemle karşılaşmamaları için alınan önlemler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ın da katıldığı ziyarette velilerle de sohbet eden Vali Aktaş, öğrencilerin sorunsuz bir sınav günü geçirmeleri için Çanakkale Valiliği olarak gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Öğrencilere başarı dileğinde bulunduklarını ifade eden Aktaş, "Büyük bir özveriyle sınava hazırlanan ve onlardan desteklerini esirgemeyen ailelerimizin sınav heyecanını paylaşıyor, öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum." dedi.