Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron ile görüştü - Son Dakika

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.
Aktaş, Türkiye'deki ziyaretleri kapsamında Çanakkale'ye gelen Barron'u konakladığı ziyaret edip bir süre görüştü.
Çanakkale'nin tarihi, turistik, doğal güzelliklerinin ele alındığı ziyarette, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron, burada bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
Vali İlhami Aktaş ise Gabriela Cuevas Barron'u kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 16:07 - Kaynak: AA
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