Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, şehitlikleri ziyaret etti - Son Dakika

ÇANAKKALE Valisi olarak atanan İlhami Aktaş, göreve başladıktan bir gün sonra Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı'nı ziyaret etti.

Resmi Gazete'de 10 Haziran'da yayımlanan Valiler Kararnamesi'yle, Nevşehir Valiliği'nden Çanakkale Valiliği'ne atanan İlhami Aktaş, dün göreve başladı. Vali Aktaş göreve başlamasının ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda bulunan Şehitler Abidesi'ni, 57. Alay Şehitliği'ni ve Conkbayırı'nı ziyaret etti. Vali Aktaş'a Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü ile Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu eşlik etti.