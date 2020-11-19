Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan köy ziyaretleri - Son Dakika

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, merkeze bağlı Serçeler, Akçalı, Bodurlar, Fevzi Çakmak ve Kayadere köylerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ile Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ'ın da katıldığı ziyaretlerine Serçeler köyü ile başlayan Aktaş, burada köy muhtarı Mehmet Ali Uzun'dan köyün genel durumu ve sorunları hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Vali İlhami Aktaş, kendisine iletilen sorun ve talepleri dinledi.

Aktaş, daha sonra Akçalı, Bodurlar, Fevzi Çakmak ve Kayadere köylerini ziyaret etti.

Köy ziyaretleri vesilesiyle vatandaşların karşılaştığı sorunları yerinde görüp tespit ederek, aktarılan konuların bizzat takipçisi olacaklarını belirten Vali İlhami Aktaş, "Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini tek tek dinledik, devletimizin bize verdiği imkanlar dahilinde karşılaştığımız sorunların çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.