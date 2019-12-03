Son Dakika Haberleri: Çanakkale Valisi Tavlı'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı
Son Dakika Güncel Çanakkale Valisi Tavlı'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı - Son Dakika

Çanakkale Valisi Tavlı'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

7 saat önce

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Valisi Tavlı'dan

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Tavlı, mesajında, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık'ın, engelli bireylerle hayatın paylaşıldığı, daha duyarlı ve daha sorumlu bir anlayışla farkındalıklar oluşturmaya çalışılan, sevginin ve umudun tüm dünyaya yayıldığı özel bir gün olduğunu belirtti.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." şuuruyla hareket eden sosyal devlet anlayışına sahip olarak, engelli bireylerin mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmenin en önemli sorumlulukların başında geldiğini vurgulayan Tavlı, şunları kaydetti:

"Hayatın her alanında, sporda, sanatta, kültürel faaliyetlerde, iş hayatında kardeşlerimizin neleri başarabildiklerini hep birlikte görüyor, aileleriyle ve dostlarıyla birlikte yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarını her zaman kendimize örnek alıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle hayatı paylaşmak, birbirimize destek olmak ve engellerin olmadığı bir dünya için hep birlikte çalışmak dileklerimle, gurur veren başarılara imza atan, her durum ve şartta üretken olmanın onur ve gururunu yaşayan kardeşlerimize ve fedakar ailelerine sağlık, mutluluk temenni ediyor, saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Dünya Engelliler Günü, Çanakkale Valisi, Orhan Tavlı, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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