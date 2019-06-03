Son Dakika Haberleri: Çanakkale Valisi Tavlı'dan Ramazan Bayramı mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale Valisi Tavlı'dan Ramazan Bayramı mesajı

43 dakika önce

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Valisi Tavlı'dan Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tavlı mesajında, büyük bir manevi huzurla idrak edilen rahmet, merhamet ve bereket ayı olan mübarek ramazan ayının ardından, huzur ve güven ortamı içinde Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte paylaşıp yaşadıklarını belirtti.
Birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve dostluk duygularının yoğun olarak yaşandığı bayramın tüm dost ve komşularla mutlulukların paylaşıldığı, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu müstesna bir gün olduğunu vurgulayan Tavlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu özel günde Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek milli ve manevi değerlerimizi en iyi şekilde yansıtıp milletçe kardeşliğimizi daha da pekiştirip, birlik ve beraberliğimizi en güçlü şekilde yaşatmaya devam etmeliyiz.
Sevdikleri ile bayramı birlikte geçirmek üzere yola çıkacak değerli sürücülerimizden, bayram sevincini hüzne dönüştürmemeleri için trafik kurallarına riayet ederek daha dikkatli olmalarını rica ediyorum.
Mübarek bayramımızın milletimize ve ülkemize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkaleli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin bayramını en içten duygularla kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi diler, selam ve saygılarımı sunarım."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:07 Kaynak: AA
Huzur, Orhan Tavlı, Çanakkale Valisi, Ramazan Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya'da korkunç kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı Ünlü isimlerin bikinili paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak Son Dakika! Enflasyon Rakamları Açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 10:50:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Valisi Tavlı'dan Ramazan Bayramı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]