Çanakkale Valisi Tavlı'dan Ramazan Bayramı mesajı

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tavlı mesajında, büyük bir manevi huzurla idrak edilen rahmet, merhamet ve bereket ayı olan mübarek ramazan ayının ardından, huzur ve güven ortamı içinde Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte paylaşıp yaşadıklarını belirtti.
Birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve dostluk duygularının yoğun olarak yaşandığı bayramın tüm dost ve komşularla mutlulukların paylaşıldığı, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu müstesna bir gün olduğunu vurgulayan Tavlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu özel günde Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek milli ve manevi değerlerimizi en iyi şekilde yansıtıp milletçe kardeşliğimizi daha da pekiştirip, birlik ve beraberliğimizi en güçlü şekilde yaşatmaya devam etmeliyiz.
Sevdikleri ile bayramı birlikte geçirmek üzere yola çıkacak değerli sürücülerimizden, bayram sevincini hüzne dönüştürmemeleri için trafik kurallarına riayet ederek daha dikkatli olmalarını rica ediyorum.
Mübarek bayramımızın milletimize ve ülkemize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkaleli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin bayramını en içten duygularla kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi diler, selam ve saygılarımı sunarım."