Son Dakika Haberleri: Çanakkale Valisi Tavlı'dan Yeni Yıl Mesajı

Çanakkale Valisi Tavlı'dan Yeni Yıl Mesajı

18 dakika önce

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çanakkale Valisi Tavlı'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Tavlı, mesajında, 2018 yılını geride bırakarak büyük coşku ve umutla yeni bir yıla girecek olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Mesajında, devletin ve milletin gönlünde önemli ve özel bir yere sahip olan Çanakkale'nin başta güvenlik ve huzur olmak üzere her alanda yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için kamu kurum ve kuruluşları ve vatandaşlarla el birliği ile çalışılan bir yılı geride bıraktıklarını belirten Tavlı, şunları kaydetti:

"Sahip olduğu tarihi, doğal, turistik, kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Çanakkale'ye devletimiz tarafından yapılan 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın temellerini attığı '1915 Çanakkale Köprüsü' başta olmak üzere, 2018 Troya Yılı'nda tamamlanarak hizmete giren Troya Müzesi, 2017'de kurulan ve altyapı çalışmaları hızla devam eden Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi gibi devasa yatırımlar ilimizin, tarım, sanayi, turizm ve ekonomik gelişmişliğine büyük bir ivme sağlayacaktır.

2019'da da hep birlikte daha güzel daha yaşanabilir bir Çanakkale için el birliği ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu anlayışla ilimizin ve ülkemizin bugüne kadar elde ettiği başarıları yeni başarılarla perçinlemek, çocuklarımıza ve gençlerimize daha güzel ve müreffeh bir ülke bırakmanın çabası ve çalışması içerisinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ilimize, ülkemize ve dünyaya güzellik, sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:39 Kaynak: AA

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