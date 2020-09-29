Çanakkale Valisi, teknede balıkçılarla ağ çekti - Son Dakika

ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, hafta sonu gırgır teknesiyle avlanmaya çıktı, sardalya için denize bırakılan ağları da balıkçılarla birlikte çekti.

Kumkale Balıkçı Barınağı'ndan 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesine binen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, beraberinde Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ercan Oran, Çanakkale Liman Başkanı İsmail Gümüş, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk ile birlikte balık avına çıktı. Gırgırda çalışan 30 tayfa tarafından karşılanan Vali İlhami Aktaş, daha sonra kaptan köşkünde teknenin reisi Nadir Karabiber, Naci Karabiber ve Hasan Karabiber'den devam eden av sezonu ile ilgili bilgiler aldı.

Balıkçıların istek ve taleplerini dinleyip balıkçılık hakkında bilgi alan ve gırgırdaki sardalya avını izleyen Vali Aktaş, denize bırakılan ağları da balıkçılarla birlikte çekti.Yeni kanun ile beraber denizlerde balıkçılığın daha sürdürülebilir yapıldığını, denetimlerin bakanlık görevlileri tarafından ara verilmeden devam ettiğini söyleyen Vali İlhami Aktaş, balıkçılardan denizleri korumalarını istedi, denizlerdeki bereketin artırılması için kurallara ve yasaklara uyulması gerektiğini de vurguladı.

Vali İlhami Aktaş, "Halkımıza taze ve güzel balıkları yedirmek için çalışan tüm balıkçılarımızı tebrik ediyor, bol ürünlü, bereketli bir sezonun yaşanmasını temenni ediyorum" dedi.