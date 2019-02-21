Çanakkale-Vatandaşlar Geceyi Sokakta Geçirdi
1 saat önce
Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-İpek YAVAŞ/ÇANAKKALE DHAÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yetkililerin uyarıları doğrultusunda Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köyünde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.
Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-İpek YAVAŞ/ÇANAKKALE DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yetkililerin uyarıları doğrultusunda Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köyünde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Ateş yakan vatandaşlar üzerlerine battaniye alarak ısınmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan vatandaşlar deprem korkusu ve uyarılar nedeniyle bu gece eve girmeyeceklerini belirtti.
Görüntü Dökümü:
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-Sokakta oturanlar
-Ateşin başında oturanlar
-Vatandaşlarla röportaj
-Muhabir anonsu
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:00 Kaynak: DHA
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