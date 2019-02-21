Son Dakika Haberleri: Çanakkale-Vatandaşlar Geceyi Sokakta Geçirdi

Çanakkale-Vatandaşlar Geceyi Sokakta Geçirdi

1 saat önce

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-İpek YAVAŞ/ÇANAKKALE DHAÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yetkililerin uyarıları doğrultusunda Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köyünde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Çanakkale-Vatandaşlar Geceyi Sokakta Geçirdi, System.String[]
Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-İpek YAVAŞ/ÇANAKKALE DHA

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yetkililerin uyarıları doğrultusunda Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köyünde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Ateş yakan vatandaşlar üzerlerine battaniye alarak ısınmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan vatandaşlar deprem korkusu ve uyarılar nedeniyle bu gece eve girmeyeceklerini belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Sokakta oturanlar

-Ateşin başında oturanlar

-Vatandaşlarla röportaj

-Muhabir anonsu

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:00 Kaynak: DHA

DHA, Ayvacık, Güncel
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