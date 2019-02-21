Son Dakika Haberleri: Çanakkale-Vatandaşlar Geceyi Sokakta Geçirdi

Çanakkale-Vatandaşlar Geceyi Sokakta Geçirdi

1 saat önce

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-İpek YAVAŞ/ÇANAKKALE DHA ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yetkililerin uyarıları doğrultusunda Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köyünde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Çanakkale-Vatandaşlar Geceyi Sokakta Geçirdi, System.String[]
Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-İpek YAVAŞ/ÇANAKKALE DHA

 

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yetkililerin uyarıları doğrultusunda Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köyünde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Ateş yakan vatandaşlar üzerlerine battaniye alarak ısınmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan vatandaşlar deprem korkusu ve uyarılar nedeniyle bu gece eve girmeyeceklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:27 Kaynak: DHA

Ayvacık, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi ve Köylerinde Deprem Nedeniyle Okullar Tatil Edildi Ayvacık'taki Depremin Bilançosu Günün Ağarmasıyla Gözler Önüne Serildi

Çanakkale'deki Depremin Hasar Tespit Çalışmaları Başladı Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 10:56:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale-Vatandaşlar Geceyi Sokakta Geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]