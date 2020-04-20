Çanakkale ve Balıkesir'de 1,3 milyon dekar arazi sulanacak

Çanakkale ve Balıkesir'de 2020 sulama sezonunda toplam 1 milyon 283 bin 410 dekar arazi suyla buluşacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki ilde sulama sezonu başladı.

DSİ'nin yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtilerek, sulama tesisleri inşa edilirken en modern, tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği ifade edildi.

Yapılan yatırımlarla beraber bereketli bir sezonun hedeflendiği kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılmasına hizmet etmiş bir yandan da yaşam standardını yükseltmektedir.

15 Nisan'da başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Balıkesir ilimiz ve ilçelerimizde toplam 821 bin 580 dekar tarım arazisi, Çanakkale ilimiz ve ilçelerimizde toplam 461 bin 830 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Toplam 1 milyon 283 bin 410 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 1 trilyon 902 milyon 692 bin 794 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."