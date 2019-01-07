Son Dakika Haberleri: Çanakkale ve Balıkesir'de Eğitime Kar Engeli

Çanakkale ve Balıkesir'de Eğitime Kar Engeli

53 dakika önce

ÇANAKKALE/ Çanakkale'nin Yenice ve Balıkesir'in Manyas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Çanakkale ve Balıkesir'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
ÇANAKKALE/ Çanakkale'nin Yenice ve Balıkesir'in Manyas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Yenice'de 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Manyas'ta da İlçe Kaymakamlığı, ilk ve orta dereceli okulların, 8 Ocak'ta tatil edildiğini bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:13 Kaynak: AA

Manyas, Yenice, Balıkesir, Çanakkale, Güncel
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