Çanakkale ve Balıkesir'de ekim ayının en sıcak günü yaşandı - Son Dakika

Çanakkale'de 36, Balıkesir'de 28 yıl sonra ekim ayının en yüksek hava sıcaklıkları ölçüldü.

Meteoroloji Müdürlüklerinden alınan bilgilere göre, Çanakkale il merkezinde 8 Ekim 1984'te hava sıcaklığı 31,7 derece olarak kaydedildi. Bu rekor, 36 yıl sonra bugün 31,8 derece ile kırıldı.

Balıkesir il merkezinde ise önceki en yüksek sıcaklık, 6 Ekim 1992'de 36,4 derece olarak kayıtlarda yer aldı. Şehrin ekim ayı sıcaklık rekoru da bugün 37 dereceyle geçildi.

Çanakkale'de çarşamba günü yer yer sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların hafta sonuna doğru düşerek cuma günü 25 derece olması öngörülen Balıkesir'de ise perşembe günü gök gürültü sağanak tahmin ediliyor.