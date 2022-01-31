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Çanakkale ve Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale ve Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

31.01.2022 20:43
Çanakkale ve Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale ve Balıkesir'de Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale ve Balıkesir'de Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ve Balıkesir'in Ayvalık ilçeleri açıklarından can salı ve lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup toplam 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerine götürüldü.

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Sahil Güvenlik, Çanakkale, Balıkesir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale ve Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale ve Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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