Çanakkale ve Balıkesir'de üç ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale ve Balıkesir'de üç ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika

Çanakkale ve Balıkesir'de üç ilçede eğitime kar engeli

6 saat önce

Çanakkale'nin Çan ve Ayvacık ile Balıkesir'in Balya ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Çanakkale ve Balıkesir'de üç ilçede eğitime kar engeli, System.String[]

Çanakkale'nin Çan ve Ayvacık ile Balıkesir'in Balya ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çan'da tüm okullar, Ayvacık'ta da taşımalı eğitim merkezleri bir gün tatil edildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Balya ve çevresinde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımalı sistem kapsamında gelen öğrenciler için okulların bugün tatil edildiği duyuruldu.

Balıkesir, Çanakkale, Ayvacık, Balya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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