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ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE VAKA SAYILARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR - Son Dakika

ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE VAKA SAYILARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

02.11.2021 18:23

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı illere göre haftalık vaka haritasında en çok vaka artışının yaşandığı ilk 10 il arasında komşu kentler Balıkesir 4'üncü, Çanakkale ise 5'inci sırada yer aldı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı illere göre haftalık vaka haritasında en çok vaka artışının yaşandığı ilk 10 il arasında komşu kentler Balıkesir 4'üncü, Çanakkale ise 5'inci sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16- 22 Ekim tarihli haftalık vaka haritasını açıkladı. Haritada, 100 bin kişide en çok vaka artışı, Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir'de oldu. En çok artış yaşanan 10 il arasında komşu iller Balıkesir 4'üncü, Çanakkale ise 5'inci sırada yer aldı.

Balıkesir'de 100 bin kişide görülen vaka sayı 297,35 olarak gerçekleşti. Bir önceki haftaya göre vaka sayısındaki artış oranı yüzde 35,56 oldu. 9- 15 Ekim haftasında Balıkesir'deki vaka sayısı 261,79 olarak kayda geçmişti.

En çok vaka artışının görüldüğü illerde 5'inci sırada yer alan Çanakkale'de ise 100 bin kişide 185,76 vaka görülürken, artış oranı 31,57 oldu. 9- 15 Ekim haftasında Çanakkale'deki vaka sayısı ise 154,19 olarak açıklanmıştı.

Balıkesir'de artan haftalık vaka sayılarını değerlendiren vatandaşlardan Aynur Tütüncü, "Herkes pandemi kurallarına uysun. Vatandaşlar maskesiz sokağa çıkmasın. Hijyen kurallarına dikkat etsinler. Özellikle eller yıkanmalı, topluluk içinde fazla bulunulmamalı, eğer bu kurallara uyulursa koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanacaktır" dedi.

ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE VAKA SAYILARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR
ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE VAKA SAYILARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR
ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE VAKA SAYILARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR
ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE VAKA SAYILARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Fahrettin Koca, Çanakkale, Balıkesir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE VAKA SAYILARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR - Son Dakika


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